Presentata “Autori & Libri conversando a Sampieri” a cui si affianca la rassegna “Cogitare”

Società

Gli appuntamenti sono in programma dal 27 luglio al 4 settembre. Testimonial dell'appuntamento di questa mattina il giornalista de "la Repubblica" Maurizio Crosetti

Nel nuovo living del Pata Pata si è svolta stamani la conferenza stampa di presentazione della VI edizione di “Autori & Libri conversando a Sampieri” e “Cogitare”. Presente, nella qualità di testimonial, il giornalista Maurizio Crosetti, firma storica de “la Repubblica”

Due eventi che hanno alzato il livello della qualità di un’unica manifestazione che è ormai appuntamento canonico per le estati al Pata Pata del Gruppo Vindigni. Ai nove appuntamenti di “Autori & Libri”, dal 30 luglio al 4 di settembre, è stata affiancata una nuova iniziativa che ha un taglio e una veste diversa.

“Cogitare”, infatti, vuole essere un momento di riflessione offerto da grandi personalità del mondo della cultura italiana ognuno con una sua specificità nella attività che svolge quotidianamente: filosofi, giornalisti, architetti, intellettuali a largo spettro. Sono quattro gli appuntamenti dal 27 luglio al 28 agosto. Scenderanno in campo al living del Pata Pata, nuovo spazio di produzione culturale quest’anno, Umberto Galimberti, tra i più grandi filosofi viventi, Luca Sommi, raffinato giornalista e intellettuale di alto profilo, Orazio Carpenzano, preside della Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma, e Maurizio Crosetti, firma storica de “La Repubblica”.

“Autori & Libri, conversando a Sampieri” vedrà sul proscenio del living scrittori come Giancarlo De Cataldo, Cristina Cassar Scalia, Tea Ranno e Simona Lo Iacono, Lucio Luca ed Enrico Bellavia, Massimo Cultraro e poi gli emergenti che necessitano di una vetrina per illustrare le loro opere e noi gli daremo questa occasione: i giornalisti Aldo Mantineo e Giovanni Villino, Nicola Colombo ed Evelina Barone. Gli orari di inizio dei singoli appuntamenti cambiano secondo le date degli eventi: dalle 19 alle 19,30.

“Intendo puntualizzare, ha dichiarato Marco Sammito, direttore artistico degli eventi, che il nostro è un circuito indipendente che si svolge all’interno di uno spazio culturale privato e quindi non beneficia di risorse pubbliche. Ciò non di meno gli eventi vantano il patrocinio delle più alte istituzioni siciliane (Assessorato al Turismo, Assessorato ai Beni Culturali, ARS, Libero Consorzio comunale di Ragusa, la Camcom del Sud Est) a dimostrazione della condivisione, devo dire convinta ed entusiastica, al nostro progetto culturale sostenuto da illuminate imprese del territorio che ringrazio sinceramente: la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Insicem per la Cultura, Avimec e Mangimi Leocata, Acqua Santa Maria, e poi ancora il media sponsor il quotidiano La Sicilia e l’Ordine degli Architetti di Ragusa”.

Un ringraziamento d’obbligo all’associazione Donna Lidda che organizza gli eventi e al Pata Pata dove si continua ogni anno a produrre e a consumare cultura.