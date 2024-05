Prg a Ragusa e presunte incompatibilità, tre consiglieri comunali chiedono chiarezza

Attualità

Bennardo con Caruso e Zagami manifestano la necessità di comprendere come stanno le cose su un atto molto delicato per il futuro della città

“Ci siamo astenuti, insieme con altri 9 colleghi, dal dibattito sul Piano regolatore generale, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di compatibilità ai sensi dell’articolo 78 del Tuel che, in caso di interesse esistente o potenziale, impongono agli amministratori locali di astenersi dalla discussione ancor prima della votazione dello strumento urbanistico. Emerge però che presumibilmente questo non sia valso per tutti e che mediante linee strategiche qualcuno voglia forzare le norme vigenti. Spero che così non sia e pertanto auspico una pronta smentita da parte dei colleghi”. Lo dice il consigliere comunale di Ragusa Federico Bennardo (nella foto da sinistra Zagami, Caruso e Bennardo).