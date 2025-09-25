Progetto regionale antiviolenza “Zero molestie”, la provincia di Ragusa prima in Sicilia

Attualità

Questa mattina la presentazione dei risultati a palazzo di viale del Fante

“Quando comprate qualcosa guardate lo scontrino”. La provincia di Ragusa non si smentisce. E guadagna un nuovo primato. È infatti prima in Sicilia ad aver aderito interamente al progetto regionale antiviolenza “Zero Molestie”, promosso da Sinalp Sicilia con il sostegno della Regione Siciliana e in collaborazione con Confcommercio Sicilia. Tra le iniziative per il contrasto alla violenza di genere, anche l’iniziativa “Scontrino Zero Molestie”, che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso la diffusione del numero nazionale antiviolenza 1522.