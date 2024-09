Progetto “Sto a Ragusa”, firmato l’atto di impegno unilaterale dei tre assegnatari

Economia

I beneficiari hanno ricevuto un sostegno economico a fondo perduto di 8mila euro a fronte di un investimento di almeno 15mila per arrivare, rinnovare o incrementare attività economiche già in essere

La sede dell’assessorato allo Sviluppo economico del Comune ha ospitato il momento dedicato alla sottoscrizione dell’atto di impegno unilaterale per i tre assegnatari del “Progetto Sto a Ragusa” per l’annualità 2024. A firmare sono stati i titolari di tre attività che arricchiranno l’offerta commerciale nel centro storico della città. I beneficiari avranno un sostegno economico a fondo perduto di 8mila euro a fronte di un investimento di almeno 15mila euro per avviare, rinnovare, o incrementare attività economiche già in essere.

Si tratta delle ditte:

– Le tre Vie di Salvatore Magno; attività di ristorazione, nel cuore del centro storico in via Rosa che mira ad offrire ai clienti un menu basato sui prodotti stagionali e freschi che rispettino il ritmo delle stagioni, con l’offerta di piatti tipici siciliani e con cura particolare per prodotti a km 0.

– la società cooperativa Farmaceutica Parafarmapiù; parafarmacia in corso Italia

– l’azienda agricola Francesco Valenti che realizzerà una attività di vendita in via Matteotti, dove saranno disponibili solo prodotti di alta qualità, tutti artigianali come oli, vini, panettoni, colombe, gelatine e tanto altro.