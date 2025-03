Pronto soccorso a Comiso, i Cinque Stelle: “Per il momento occorre attendere, mancano i medici”

Attualità

L'esito della riunione con il manager dell'Asp secondo i pentastellati

Il gruppo movimento Cinque Stelle di Comiso rappresentato da Nunzio Monaco, Giuseppe Poletti, Eliseo Brighina ed Enzo Garofalo in rappresentanza anche a Sinistra Italiana e Lista Spiga, ha avuto un’importante riunione (nella foto) a Ragusa, sostenuto dalla propria deputata all’Arsa Stefania Campo, con il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago. Al centro dell’incontro c’è stata la questione critica del soccorso a Comiso, dove il Presidio territoriale di emergenza (Pte) non può operare efficacemente a causa della carenza di medici. La situazione è aggravata dalla chiusura del pronto soccorso, causando disagi a chi ha bisogno di emergenza e creando sovraccarico al pronto soccorso di Vittoria.

“Durante la conversazione – dice il gruppo di Comiso – abbiamo proposto di riaprire il pronto soccorso a Comiso, ma il dottore Drago ha spiegato che, sebbene sia favorevole, la mancanza di personale medico rende attualmente impossibile questa opzione. Ha sottolineato che il problema si estende anche ai servizi di ambulanza, ma ha mantenuto aperta la possibilità di un futuro riavvio del pronto soccorso, qualora ci fosse una disponibilità di medici”.