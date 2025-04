Protesta sulla Sanità a Vittoria, prende posizione anche la Diocesi di Ragusa

Attualità

"Permane una situazione di crisi strutturale su cui è necessario puntare i riflettori con continuità"

La situazione della sanità nel territorio e nella città di Vittoria, così come nell’intero meridione d’Italia, preoccupa fortemente la Diocesi di Ragusa. Sempre più persone vedono compromesso il proprio “diritto alla salute” e la possibilità di ricevere cure mediche gratuite nei tempi e nelle modalità adeguate. La mancanza di medici nell’ospedale di Vittoria è stata messa in rilievo dalla protesta avviata in questi giorni dal sindaco di Vittoria Francesco Aiello e da altri esponenti politici.

Questa mattina il vicario foraneo di Vittoria, don Giovanni Giaquinta e alcuni sacerdoti, si sono recati al presidio attivo da tre giorni davanti al piazzale del nosocomio vittoriese per incontrare il sindaco e condividere la preoccupazione della città e dei cittadini per la situazione attuale.