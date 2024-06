Provincia di Ragusa ultima in Italia per propensione al risparmio, Carasi (Cisl): “Colmare la carenza di strategie per il futuro”

Attualità

La segretaria dell'Ust Cisl mette in rilievo i contenuti dell'allarme rilevati dai dati provenienti dall'istituto Tagliacarne

La provincia di Ragusa è ultima in Italia per propensione al risparmio. Ma ciò è dovuto a una serie di fattori: l’aggravio di costi dovuto all’insularità, le minori entrate e il fatto che gli stipendi non sono equiparati a quelli di altre zone d’Italia. E’ la segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi (nella foto), a commentare i dati della classifica sulla propensione al risparmio stilata dal centro studi Guglielmo Tagliacarne. “Nessuno parla di questi indicatori – afferma la segretaria – che dipingono il territorio ibleo come quello che fa più fatica ad accantonare un piccolo gruzzoletto per il futuro. Ma il problema è naturalmente molto più complesso. E affonda le radici in un’assenza di strategie per la crescita economica che di fatto impedisce alla popolazione di questo territorio di programmare il futuro con la giusta oculatezza, determinando tra l’altro, così dicono i dati, una maggiore propensione al consumo, in particolare di beni primari. Ecco perché stiamo parlando di una crescita economica ancora insufficiente e non omogenea, che taglia fuori larghe fasce di popolazione, con un persistente squilibrio territoriale tra Nord e Sud e una bassa natalità. E quello che sta accadendo in provincia di Ragusa lo testimonia”. Ma allora che fare? Qual è la ricetta della Cisl?