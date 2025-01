Puleio nuovo procuratore a Ragusa pronto ad insediarsi

Magistratura

Si insedierà domani il nuovo procuratore di Ragusa, Francesco Puleio. Lascia l’incarico di procuratore aggiunto a Catania e succede a Fabio D’Anna, che è stato nominato procuratore generale a Caltanissetta. La cerimonia di insediamento è prevista per le 12 al Palazzo di Giustizia di Ragusa.Francesco Puleio è stato nominato procuratore con il voto favorevole di tutto il plenum del Consiglio superiore della magistratura e una sola astensione. Era candidato a ricoprire lo stesso ruolo a Catania, ma, con un voto di scarto, il plenum del Csm ha nominato Francesco Curcio. Contro questa delibera sono pendenti tre ricorsi davanti al Tar di Roma presentati, oltre che da Puleio, anche da altri due procuratori aggiunti etnei: Ignazio Fonzo e Sebastiano Ardita. L’udienza unificata davanti ai giudici amministrativi è stata fissata per il 19 marzo.Francesco Puleio è entrato in magistratura nel 1986, è stato dal dicembre del 1987 giudice del Tribunale di Caltagirone. Poi, dal luglio del 1989 sostituto procuratore a Catania. Nel settembre del 2009 ha ricoperto l’incarico di procuratore a Modica (Ragusa) e dalla chiusura dell’ufficio giudiziario, avvenuta nel settembre del 2013, sostituto procuratore a Ragusa. Dall’ottobre del 2016 è procuratore aggiunto a Catania.

