Punta Secca, area all’ingresso riqualificata per diventare parcheggio gratuito

Attualità

L'obiettivo è snellire il traffico lungo la fascia costiera

In via di risoluzione la problematica relativa alla mancanza di parcheggi a Punta Secca. L’area di circa 8mila metri quadrati, all’ingresso della frazione balneare, sarà riqualificata e attrezzata a parcheggio libero e gratuito, contribuendo in questo modo anche a snellire il traffico nella fascia costiera. L’intervento rientra in un progetto inserito nell’area urbana funzionale di Ragusa, per un importo di 700mila euro.

“Un’area di scambio intermodale – spiega il sindaco Peppe Dimartino – che darà la possibilità ai residenti e ai turisti anche di prendere monopattino e bici elettriche o di recarsi a piedi nel centro di Punta Secca. E’ una problematica che si porta avanti da decenni, che toglierà il problema ai residenti delle polveri che si alzano a causa del passaggio delle auto e fornirà la fascia costiera di una infrastruttura importante”. L’area, nel progetto generale, andrà a collegarsi con la realizzazione della ciclopedonale che si unirà a Marina di Ragusa, subito dopo la rotatoria all’ingresso di Casuzze, opera anch’essa realizzata con i fondi Fua attraverso i quali l’Amministrazione sta anche finanziando i progetti di rigenerazione urbana di viale degli Atleti a Santa Croce e della riqualificazione di piazza Primavera a Caucana.

