Punta Secca, atto vandalico ai danni del busto di Andrea Camilleri

Attualità

Spezzata la penna in acciaio nel contesto della piazza intitolata proprio allo scrittore

Atto vandalico a Camilleri. Il busto di Andrea Camilleri a Punta Secca, frazione rivierasca di Santa Croce, è stato oggetto di un atto vandalico in cui è stata spezzata la penna in acciaio. Lo denuncia l’operatore culturale Gianni Giacchi sui social. La statua si trova in una piazza intitolata allo scrittore, proprio di fronte alla casa di Montalbano, un luogo molto frequentato da turisti e residenti.

