Punta Secca (S. Croce), arrivano le docce a pagamento

Attualità

Ecco le ultime novità della stagione estiva

Docce più moderne e funzionali e stop agli sprechi d’acqua. Docce a pagamento nella fascia costiera del territorio di Santa Croce per la stagione estiva. La decisione dell’Amministrazione comunale, a tutela dell’ambiente e contro gli sprechi: da sempre tra le priorità del programma. “Ci avviamo verso un deciso cambio di passo – dice il sindaco Peppe Dimartino -. Specie per quanto riguarda la risorsa idrica occorre un supplemento di attenzione, anche alla luce della siccità che sta colpendo la nostra regione. Per questo, le docce lungo il nostro litorale saranno a pagamento e completamente automatizzate. Docce moderne, autoalimentate e più decorose. Una scelta responsabile ed etica, resa necessaria per contrastare gli sprechi d’acqua e i comportamenti incivili che troppo spesso siamo stati costretti a rilevare con un aggravio di costi per la collettività. Già nelle scorse stagioni estive avevamo l’intenzione di introdurre questa novità e oggi concretizziamo questo progetto”.