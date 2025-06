Punta Secca (Santa Croce), attivo il servizio di Infotourist

Attualità

Sarà operativo tutti i giorni sino a settembre

E’ attivo dal fine settimana del due giugno il servizio di InfoTourist a Punta Secca, gestito dall’associazione Glocal, che darà ai visitatori e turisti un ulteriore strumento per conoscere il territorio, le attività in programma e per orientarsi alla scoperta delle nostre bellezze.

Il servizio di informazione e accoglienza turistica sarà attivo tutti i giorni fino al 30 settembre e nel mese d ottobre nel corso dei fine settimana. Avrà luogo nella consueta postazione fissa in piazza Vigàta, con personale dedicato in grado di accogliere i visitatori. “Un tassello importante e che si rinnova per promuovere il territorio e soprattutto per migliorare l’esperienza dei turisti nelle nostre splendide borgate marinare – dice il sindaco Peppe Dimartino -. Con l’attivazione del servizio Infotourist a Punta Secca, vogliamo offrire ai visitatori un’accoglienza più moderna, efficiente e vicina alle loro esigenze. Punta Secca è una delle perle del nostro territorio, conosciuta ormai in molte parti del mondo e merita un sistema informativo all’altezza. Questo servizio rappresenta un passo concreto verso una promozione turistica più strutturata, capace di valorizzare la nostra storia, il nostro mare e la nostra identità”.

