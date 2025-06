Punta Secca (Santa Croce), riesce a trarre in salvo cinque turisti che stavano facendo il bagno a due passi dalla casa di Montalbano

Attualità

Giuseppe Muscia protagonista di un pomeriggio eroico

Sulla spiaggia del “Palmento”, a pochi passi dalla celebre casa di Montalbano, un pomeriggio qualunque si è trasformato in una scena di salvataggio che ha tenuto tutti col fiato sospeso. A riportare la calma, un volto ben noto nella zona: Giuseppe Muscia (nella foto), titolare del chiosco “Il Mango”, che con grande prontezza e coraggio ha tratto in salvo cinque turisti, tra cui una bambina. La situazione si è fatta critica in pochi istanti: la corrente ha sorpreso i bagnanti, impedendo loro di tornare a riva. Tra chi si è tuffato per tentare un aiuto e chi ha cercato di resistere, il pericolo è aumentato. Ma l’intervento rapido di Giuseppe, che ha afferrato il salvagente e si è lanciato in mare, ha fatto la differenza. Grazie alla sua lucidità e alla perfetta conoscenza del tratto di costa, come racconta Santa Croce Web, tutti sono stati portati in salvo.