Attualità
Punta Secca, spunta la nube a rullo
Un suggestivo scatto di Fabio Alabiso realizzato davanti al porticciolo prima che la forma si dissolvesse
Nel primo pomeriggio di martedì 2 settembre, intorno alle 15, il cielo del litorale ragusano ha regalato uno spettacolo raro: una formazione nuvolosa orizzontale a forma di tubo, nota come roll cloud o nube a rullo. La sua particolare conformazione dà l’impressione che la nube stia “rotolando” su se stessa.
Si tratta di un fenomeno isolato, non legato a temporali, che si manifesta in presenza di condizioni meteorologiche particolari, come il contrasto tra masse d’aria a temperature diverse e l’azione delle brezze marine. Un suggestivo scatto di Fabio Alabiso, realizzato davanti al porticciolo di Punta Secca, ne mostra chiaramente la spettacolare forma prima che si dissolvesse.