Pvt Modica, cambio tecnico. E’ Relato il nuovo coach

Sport

Ha guidato nell'ultima stagione la Traina Caltanissetta in B2

Marco Relato (nella foto) è il nuovo allenatore della Pvt Modica, neopromossa in B1, per la stagione 2024/2025. A poco più di una settimana dalla vittoria del titolo, per la Pvt Modica è già tempo di mettersi al lavoro. Il primo importante annuncio è quello dell’ingaggio dell’allenatore friulano Marco Relato, già noto al mondo della pallavolo siciliana per essere stato il tecnico di Pallavolo Sicilia Catania nel 2020 e per aver guidato la Traina Albaverde Caltanissetta durante il campionato di B2 appena concluso.

Curriculum di tutto rispetto: Marco Relato vanta diverse panchine sia in B1 che come responsabile tecnico e selezionatore Cqr delle giovanili in giro per l’Italia; il prossimo anno segnerà per lui la ventesima stagione con la maglia da head coach in serie B.