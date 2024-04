Pvt Modica sempre più capolista, espugna Brolo e approfitta del mezzo passo falso di Caltanissetta a Catania

Pallavolo femminile

Le atlete di coach D'Amico erano partite male, perdendo il primo set. Poi, un grande recupero

La Pvt Modica aumenta il proprio vantaggio in classifica nei confronti della diretta inseguitrice, il Caltanissetta. Sul campo della Saracena, a Brolo, le modicane avevano iniziato la gara nella maniera peggiore, perdendo il primo set. Poi, le atlete allenate da Luca D’Amico hanno sfoderato i galloni da prima della classe e per le peloritane non c’è stato nulla da fare. Alla fine, il match si è risolto in quattro set e le ospiti hanno portato a casa l’intera posta in palio. Cosa che non è riuscita, invece, a Caltanissetta che sul campo del Cus Catania ha invito il secondo e quarto parziale per poi cedere al tiebreak. Adesso, le modicane (nella foto) hanno quattro punti in più in classifica rispetto alle nissene in vista dello scontro diretto che sarà disputato al geodetico.

