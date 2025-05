“Quale futuro per l’Unione Europea?”, in via Etnea un confronto politico per fare il punto

Attualità

Ha partecipato anche il componente del comitato regionale transitorio del Partito Liberaldemocratico Salvo Liuzzo

“Quale futuro per l’Unione Europea?”. Catania ha ospitato un confronto politico di alto profilo in occasione della Festa dell’Europa. L’appuntamento ha visto la presenza di Salvo Liuzzo (nella foto sopra), consigliere comunale a Comiso, nella qualità di componente del comitato regionale transitorio del Partito Liberaldemocratico. L’iniziativa, promossa dal Partito Liberaldemocratico Sicilia, è stata ospitata dalla libreria CataniaLibri, in via Etnea. Ne è venuto fuori un dibattito ricco e articolato, moderato nel contesto di un clima positivo e partecipato, che ha messo al centro le sfide dell’integrazione europea, i limiti dell’attuale assetto istituzionale e le proposte per un’Europa più democratica, più unita e più vicina ai cittadini. Dario Neglia, membro del comitato provinciale transitorio del Partito Liberaldemocratico a Catania, ha spiegato: “In un momento storico in cui l’Unione Europea viene attaccata da più parti, abbiamo voluto fare un dibattito costruttivo su proposte concrete. È necessario riscoprire lo spirito europeista, completando il percorso di creazione di uno Stato federale. La Sicilia, e l’Italia, possono e devono essere parte di un’Unione europea più forte, più solidale, più giusta. Nei prossimi mesi vogliamo coinvolgere sempre più cittadini intorno al progetto liberaldemocratico che stiamo costruendo, su questo e su molti altri temi”.