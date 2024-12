Qualità della vita, Ragusa guadagna cinque posizioni

Attualità

L'analisi del quotidiano economico "Il Sole 24 ore". Si piazza 81esima, è la prima in Sicilia

Pubblicata la classifica sulla qualità della vita del quotidiano economico “Il Sole 24 ore”, giunta alla trentacinquesima edizione. Classifica che premia Bergamo quale migliore provincia d’Italia seguita da Trento e Bolzano. Ragusa guadagna 5 posizioni piazzandosi all’81esimo posto. Risulta essere la prima in Sicilia precedendo Catania (83esimo posto, +8) e Trapani (85esima). Ragusa è risultata stabile nella graduatoria con 15 indicatori su Giustizia e sicurezza (48esima), sale al 93esimo posto negli altri 15 indicatori di Ricchezza e consumi, fa ancora meglio negli indicatori su Affari e lavori piazzandosi a un onorevole 63esimo posto nazionale, scende al 38esimo posto in Demografia, società e salute; guadagna posizioni, ma è ancora fra le ultime, in Ambiente e servizi (89esima). Infine, pessimo il risultato negli indicatori su Cultura e tempo libero (102esima su 107 province).

