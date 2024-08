Quattro auto coinvolte in un incidente sulla Comiso-Chiaramonte

Cronaca

In fase di accertamento i motivi che hanno causato lo scontro

Incidente stradale lungo la Comiso-Chiaramonte, all’altezza dell’ingresso dell’ex base americana. Quattro le auto coinvolte che, per motivi in fase di accertamento, si sono scontrate. Lievi i feriti per i quali si è attivato uno specifico soccorso. Il sinistro si è verificato questa mattina all’alba. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA