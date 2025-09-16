Quattro suore morte in Tanzania in seguito a un incidente stradale, una è grave in ospedale: cordoglio e preoccupazione a Ispica

Attualità

Il messaggio del vescovo della diocesi di Noto, mons. Salvatore Rumeno

Ieri sera è arrivata al vescovo di Noto Salvatore Rumeo la triste notizia della tragica morte, a causa di un incidente stradale in Tanzania, di suor Lilian Gladson Kapongo, superiora Generale delle Carmelitane Missionarie, Suor Maria Nerina De Simone, Consigliera e Segretaria Generale, Suor Damaris Matheka, Consigliera Provinciale, Suor Stellamaris Muthini e del loro autista. Suor Paulina Crisante Mipata si trova in gravissime condizioni in ospedale. L’ordine è stato fondato dall’ispicese madre Crocifissa Curcio.