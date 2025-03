Quello di Chiaramonte si conferma il più bel Carnevale degli Iblei

Società

Stasera la 41esima edizione della sagra della salsiccia. Domani la sfilata conclusiva

Che bello il Carnevale a Chiaramonte Gulfi. Coinvolgente, frizzante, variopinto. Così come un bel Carnevale deve essere. E’ andata alla grande la prima giornata tenutasi ieri che, in mattinata, è stata caratterizzata dalle iniziative per i più piccoli, promosse dall’associazione Namastè, spostate per l’occasione all’interno del teatro Leonardo Sciascia, viste le condizioni meteo non favorevoli, e dalla degustazione di stufato, salsiccia e vino, con la collaborazione del ristorante Majore. Ieri sera, poi, la sfilata dei tre carri allegorici in concorso e del gruppo mascherato fuori concorso. Quest’ultimo, Wild west, ha consentito ai numerosi spettatori di effettuare un tuffo nel passato, consentendo di respirare l’aria di frontiera. Ciascun gruppo, oltre alla cura nell’allestimento dei carri, ha anche promosso delle coreografie, sviluppando delle vere e proprie narrazioni sulla base del tema scelto, che hanno incuriosito e colpito in positivo il pubblico presente.