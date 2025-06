Quote generazionali, il consigliere comunale di Ragusa Bennardo alla XIV assemblea nazionale Anci Giovani: “Garantire un equo accesso alle istituzioni”

Politica

"Sembra che la generazione che ci precede abbia fallito nella capacità di dare spazio a tutti noi con ciò che ne consegue"

Quote generazionali, un’altra testimonianza di spessore per il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo (nella foto), che ha partecipato come relatore alla XIV assemblea nazionale Anci Giovani, tenutasi a Palermo, dal titolo “Un mondo migliore”. “Effettivamente, a giudicare dalle esperienze raccontate dai colleghi di tutta Italia – spiega Bennardo – c’è proprio da essere ottimisti. Mi chiedo cosa accadrebbe se fosse garantito loro un equo accesso alle istituzioni. O, meglio, se i partiti lasciassero sempre che siano i cittadini a decidere chi debba rappresentarli”. Nel suo intervento, Bennardo ha spiegato: “Nelle elezioni politiche del 1976, la partecipazione al voto è stata di oltre il 93% degli aventi diritto, alle elezioni politiche del 2022 ha votato circa il 60% degli aventi diritto. Se poi parliamo degli under 35, la quota degli aventi diritto recatisi alle urne scende al 50%. Ai giovani la politica non interessa? Mi sembra che non sia così. Sembra, piuttosto, che la generazione che ci precede abbia fallito nella capacità di dare spazio a tutti noi con ciò che ne consegue. A testimoniarlo sono i dati Svimez che rivelano che, in dieci anni, oltre 1,7 milioni di giovani hanno lasciato il Sud Italia per le grandi città alla ricerca di una formazione o un lavoro migliore”.