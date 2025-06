Ragusa, 37enne evade i domiciliari. Arrestato

Attualità

Era stato trovato in giro a piedi lungo il corso Italia. In una scarpa anche un grammo di sostanza stupefacente

Doveva trovarsi presso la sua abitazione dove stava scontando una pena in regime di detenzione domiciliare, avendo riportato una condanna definitiva di 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza, ma si aggirava a piedi in corso Italia, ove è stato notato da un equipaggio della Squadra Mobile della Questura.

Gli agenti, conoscendo il soggetto, un ragusano di 37 anni, noto per i suoi pregiudizi penali anche in materia di stupefacenti, lo hanno fermato e controllato; all’interno di una scarpa, aveva occultato un involucro contenente poco più di un grammo di sostanza stupefacente tipo crack, che gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato dopo un’attenta verifica.