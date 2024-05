Ragusa 85esima su 107 città per la vivibilità giovanile, il consigliere Bennardo: “E nella voce amministratori under 40 va ancora peggio”

Politica

Gli indici generazionali del Sole 24 Ore, nella classifica sulla qualità della vita, penalizzano il capoluogo ibleo

Ragusa 85esima su 107 città per la vivibilità giovanile. La denuncia forte arriva dal consigliere comunale Federico Bennardo che su questi tasti ha sempre battuto da quando ha preso il via la sua esperienza a palazzo di Città. “Questo risultato – dice Bennardo – viene fuori dagli indici generazionali del Sole 24 Ore, nella classifica sulla qualità della vita, oramai alla sua quarta edizione, presentata al festival dell’Economia di Trento. Tra i parametri dirimenti, tra gli altri, la voce “amministratori under 40” per cui Ragusa è anche ultima in Sicilia tra le città capoluogo di provincia con una età anagrafica media della giunta di quasi 52 anni, con uno scarto non indifferente”.