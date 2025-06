Ragusa, a Casamatta “Siciliani ieri e oggi”

Società

Non solo parole, ma anche musica, domenica 22 nello spazio creativo di viale Europa 85 alle 18

Non solo parole ma anche musica, domenica 22 giugno, con la rassegna “Alchimia delle parole”, in scena a Casamatta, lo spazio creativo di viale Europa 85. Alle 18,00, con ingresso gratuito, va in scena “Siciliani ieri e oggi”: un viaggio letterario attraverso la storia e la contemporaneità. “Esploreremo le opere e le vite di grandi scrittori siciliani che hanno lasciato un’impronta indelebile nella letteratura italiana e internazionale, insieme a voci nuove e innovative che stanno plasmando il panorama letterario contemporaneo”, spiega il direttore artistico Massimo Leggio. Relatrice d’eccezione sarà l’on. Stefania Campo, mentre ospite della serata, sarà l’attrice Tiziana Bellassai, accompagnata dallo stesso Massimo Leggio, come è già consuetudine per tutti gli incontri della rassegna. Lo spettacolo sarà impreziosito dalla chitarra e dalla voce della musicista Fiammetta Poidomani (nella foto).