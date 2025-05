Ragusa, a “Festacrante in centro” il libro di Elvira Seminara

Cultura

Oggi alle 18,30 in via Roma la presentazione di "In Sicilia con Franco Battiato" sarà curata dall'assessore Simone Digrandi

Ci sono giorni in cui le città sembrano respirare più intensamente. Giorni vivi, colmi di voci, note e sorrisi. Sono i giorni di “Festacrante in centro”, la rassegna promossa dal Centro Commerciale Naturale “I Tre Ponti” con il sostegno del Comune di Ragusa. Un programma di eventi, inaugurato lo scorso aprile, che proseguirà fino a settembre animando il cuore cittadino con appuntamenti capaci di intrecciare cultura, memoria e festa. Dopo il successo e le suggestioni degli scorsi incontri, la manifestazione torna oggi, mercoledì 21 maggio, in via Roma alle ore 18.30.