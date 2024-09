Ragusa, a fuoco la cabina di un camion alla zona industriale (video)

Attualità

Provvidenziale il rapido intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina alla zona industriale dove, per cause in via di accertamento, ma verosimilmente per un cortocircuito, la cabina di un camion è andata in fiamme. I vigili, però, sono riusciti a contenere il rogo e a fare in modo che le fiamme non si estendessero a tutto il mezzo. Danni limitati.

