Ragusa, a “Ibla in festa” anche Toti e Totino

Spettacoli

L'appuntamento è per sabato sera 19 luglio in piazza Pola

Due maestri della risata trasformeranno piazza Pola in un teatro sotto le stelle. Continua Ibla in Festa e sabato 19 luglio sarà il momento di Toti e Totino (nella foto), cabarettisti che non hanno bisogno di presentazioni e che non vedono l’ora di rendere più effervescente possibile il barocco della città antica di Ragusa. Lo spettacolo “Sicilianamente vostri” prenderà il via alle 21,30 e si caratterizzerà per una funambolesca scorribanda tra fatti, persone, mestieri e animali dei nostri giorni. Il tutto raccontato con lo sguardo mordace, ironico e affettuoso di due icone del divertimento che da anni riescono a scatenare le risate del pubblico grazie alle loro straordinarie performance. Ibla in festa è la proposta del centro commerciale naturale Antica Ibla che, ancora una volta, investe sulle prerogative di una zona di Ragusa dalle notevoli potenzialità turistiche.