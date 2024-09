Ragusa, a Ibla la processione dell’Addolorata

Società

Domani uno dei momenti più suggestivi delle celebrazioni religiose di settembre

La chiesa di Santa Maria dell’Itria farà da splendida cornice a uno degli eventi religiosi più intimi e spirituali della città di Ragusa. Domani, infatti, si celebra la festa esterna della Vergine Addolorata nella città antica di Ibla. Un momento speciale che torna e che si apre ancora una volta ai fedeli e ai devoti. Il simulacro della Vergine, invero, era già uscito la scorsa primavera in occasione della Settimana santa. Ma quella di domani sarà un’altra occasione, un altro modo per celebrare un rito che affonda la radici della tradizione in uno dei quartieri più pittoreschi e interessanti sul piano monumentale della città antica. Si comincia alle 9 quando lo sparo dei colpi a cannone e il suono festoso delle campane annunceranno il giorno di festa. Alle 10 ci sarà l’apertura del contest fotografico “Raccontare la festa” che invita i partecipanti a mettere in evidenza, attraverso la fotografia, la festa di Maria Santissima Addolorata in tutte le sue espressioni: fede, tradizione e devozione. Ogni partecipante dovrà inviare massimo tre foto non firmate, in formato digitale jpg all’email contestraccontarelafesta@gmal.com entro e non oltre le ore 15 dell’1 ottobre. Alle 17,30 ci sarà la santa messa.