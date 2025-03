Ragusa, a Ibla meeting art anche Beppe Dettori che suonava con i Tazenda

Cultura

Gli appuntamenti della seconda giornata di sabato dell'evento che si tiene nella città antica all'auditorium San Vincenzo Ferreri

La giornata di sabato, secondo momento dedicato alla terza edizione di Ibla meeting art, si aprirà con un evento speciale. Alle 10,30, infatti, è in programma la passeggiata barocca condotta dal prof. Giorgio Flaccavento, con partenza da San Vincenzo Ferreri, che comprende anche la visita alla bottega d’arte di Salvatore Massari.

La tre giorni della kermesse a ingresso gratuito ideata da Amedeo Fusco e che permetterà al popolo dell’arte di vivere momenti unici, di confrontarsi e di emozionarsi, gode del patrocinio del Libero consorzio di Ragusa e del Comune capoluogo. Alle 13,15 sempre di sabato ci sarà il pranzo comune al Borgo (occorre prenotarsi) di piazza Duomo mentre nel pomeriggio riprenderanno gli appuntamenti più propriamente culturali. In particolare, alle 15,30 Fabio Messina presenterà il suo libro “Sicilia chi passioni” dialogando con Concetta Giaquinta, alle 16,10 sarà la volta di Sebastiano D’Angelo che si soffermerà su “I ragusani nel mondo” dialogando con Peppe Lizzio. Alle 16,45 toccherà a Peppino Castello con “Canta e Cunta” mentre alle 17,10 è in programma un “Omaggio a Walter Manfré: testimonianze e ricordi”. Alle 18 l’artista Beppe Dettori (nella foto), ex Tazenda, proporrà “Raccontare la vita attraverso la musica” dialogando con Amedeo Fusco. Alle 18,50 sarà la volta di Gianni Pellegrino che parlerà della propria esperienza tra cinema e teatro mentre alle 19,40 la corale Libere Armonie di Rosolini “Mosaico di melodie” si esibirà con la direzione di Emanuele Calvo e Giuseppe Iozzia. Sono in programma, nel corso della tre giorni, anche i contributi video di Tony Esposito, Lino Vairetti, Daniela Del Monaco, Mario Lavezzi, Giuseppe Fabiano e Roberto Russo. La manifestazione proseguirà anche domenica 23 marzo.

