Ragusa, a Ibla sarà attivata una guardia medica turistica

Attualità

La comunicazione è stata data in aula dal consigliere comunale Giovanni Sortino che aveva avviato una petizione che ha raccolto oltre 2000 firme

Dal 1° luglio a Ibla sarà attivata la guardia medica turistica. La notizia è stata comunicata oggi pomeriggio in Consiglio comunale dal consigliere Giovanni Sortino (nella foto) che aveva avviato una petizione popolare con oltre duemila firme. L’approvazione è arrivata direttamente dalla Regione a cui Sortino si era rivolto, con l’appoggio di alcuni autorevoli rappresentanti politici, tra cui il deputato all’Ars Giorgio Assenza e il supporto tecnico del manager Asp, Pino Drago. “Siamo contenti per l’esito della nostra mobilitazione – ha detto Sortino – e ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, si sono interessati della delicata questione per fornire delle ricadute, in termini di cura della salute, ai residenti e ai visitatori della città antica”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA