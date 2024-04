Ragusa, a Ibla solo sei iscritti per la nuova prima elementare. Il rischio è che non parta

Attualità

L'assessore alla Pubblica istruzione Pasta: "Non è ancora detto, stiamo cercando di scongiurare il peggio"

Solo sei iscritti – ad oggi – alla prima elementare di Ibla per il prossimo anno scolastico. Rischio che la classe non parta? Ancora presto per dirlo. Per il Comibleo, che segnala la circostanza e paventa il rischio, tanti i punti di domanda, ma l’assessore alla Pubblica istruzione Catia Pasta allontana le nubi: «La scuola e i suoi alunni sono priorità». Il Comibleo ritiene indispensabile attuare un nuovo modello di sviluppo qualitativo che coinvolga la direzione didattica, il Comune, le organizzazioni sindacali e professionali, gli enti pubblici, privati ed economici del territorio, che vedono prioritario il potenziamento dell’istituzione scolastica del quartiere antico.

Così Franco Mallia dal comitato: «Già con i lavori in corso per l’adeguamento antisismico ci sono modifiche alla routine di sempre, con le lezioni dirottate su piazza Pola, si aggiunga la mancanza della scuola media da tre anni, il rischio di non attivare la prima classe deve essere scongiurato. La questione l’abbiamo rappresentata all’amministrazione comunale, si dovrebbe trovare un qualcosa per rendere più attrattiva la scuola».