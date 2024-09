Ragusa, a San Giacomo inizia la festa in onore della Beata Vergine di Lourdes

Società

Le prime iniziative, religiose e ricreative, sono in programma già nel pomeriggio di oggi

Prendono il via da oggi, lunedì 2 settembre, i festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes nella parrocchia di San Giacomo Bellocozzo, frazione rurale di Ragusa. Quest’anno si celebra il 351esimo anniversario della fondazione della chiesa, che risale al 1773, e il 71esimo dell’istituzione della parrocchia, che fa riferimento, invece, al 1953. Si comincia, dunque, nel pomeriggio alle 18,30 con la recita del Rosario e, alle 19, la santa messa. Alle 20, poi, ci sarà un momento ricreativo con il torneo di briscola che, ogni anno, riesce a richiamare un discreto numero di appassionati. Martedì si prosegue con la recita del Rosario alle 18,30 e la santa messa delle 19.