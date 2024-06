Ragusa, A Tutto Volume è iniziato raccontando la storia della tv italiana

Attualità

Una splendida location a Marina ha fatto da cornice al primo appuntamento seguito da numerose persone

Si apre a Marina di Ragusa, in una spettacolare location a ridosso del mare, la quindicesima edizione del festival letterario “A Tutto Volume”, promosso dalla Fondazione degli Archi.

Alessandro Di Salvo, direttore artistico del festival, introduce la serata che celebra i 70 anni della televisione attraverso interviste, aneddoti e filmati che ripercorrono la storia del nostro Paese. “Siamo felici di ritrovarci sempre più numerosi e ringrazio le istituzioni e gli sponsor che in questi anni non hanno mai fatto mancare il sostegno a questa manifestazione culturale che è riuscita a raccogliere un consenso crescente di pubblico e l’attenzione di case editrici, autori, studiosi e artisti di grande fama” dichiara Di Salvo prima di lasciare la parola al sindaco di Ragusa Peppe Cassì che saluta le oltre quattrocento persone in platea.

“In questi quindici anni A Tutto Volume è cresciuto costantemente dimostrando di aver vinto la scommessa di portare al centro dell’attenzione i libri in una terra in cui si legge meno che altrove. Oltre 50 le autrici e gli autori ospiti, che sottolineano l’importanza del festival”. A condurre la serata è Paolo Verri, codirettore di “A Tutto Volume” insieme a Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Federico Taddia. Verri apre la celebrazione dei Settant’anni della tv pubblica invitando a salire sul palco il Trio Casamia che nel corso della serata intervallano gli ospiti suonando alcuni jingle storici della televisione in chiave jazz.

Prima ospite, in collegamento da Roma, è la giornalista e scrittrice Maria Pia Ammirati, che per molti anni è stata vicedirettrice Rai, e che racconta al pubblico l’importanza della storia della televisione, i suoi cambiamenti e i suoi successi.

A seguire Pierluigi Sassi, chiamato dal conduttore racconta al pubblico quando è arrivata la televisione nelle case degli italiani, stupefatti e impreparati. Tra i divertenti aneddoti Sassi racconta che spesso, alla fine degli anni ’50 il magico elettrodomestico veniva restituito alle aziende perché rotto o danneggiato dagli utenti, che non ne comprendevano l’utilizzo. Altri ospiti della serata sono stati Antonio Pascale, che ha raccontato come una televisione che oggi definiremmo di qualità per i contenuti proposti, venisse invece contestata aspramente dall’intellettuale Pier Paolo Pasolini che negli anni Settanta la considerava una violenta spinta al consumismo.

Lo storico conduttore e giornalista musicale Carlo Massarini viene invitato a salire sul palco anticipato dalla sigla di Mr Fantasy, bellissimo programma musicale che ha introdotto per primo l’utilizzo del digitale in televisione.