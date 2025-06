Ragusa, A tutto volume si conferma format vincente

Cultura

Numero straordinario di presenze in ogni angolo della città

L’apertura in piazza San Giovanni, nella prima giornata del Festival, ha registrato il sold out con oltre 400 persone tra il pubblico inaugurando questa sedicesima edizione con fortissimo calore e complessivamente migliaia di presenze. Le piazze e i chiostri di Ragusa, pieni di abitanti e turisti che seguono da oltre quindici anni l’appuntamento culturale diretto da Alessandro Di Salvo, sono stati ancora una volta palcoscenico indimenticabile di A Tutto Volume. Dal Cortile della Prefettura a Piazza Poste, gli eventi hanno trovato la consueta partecipazione, coinvolgendo adulti e ragazzi.Dalle novità editoriali ai temi di attualità, dalla scienza all’intrattenimento, il Festival preannuncia anche nei prossimi giorni un programma pieno di incontri e di dibattiti.