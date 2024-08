Ragusa, abbonamento extraurbano per studenti pendolari

Attualità

Le domande potranno essere presentate online

Dal 26 agosto è disponibile nel sito istituzionale del Comune di Ragusa il modulo di richiesta per l’abbonamento extraurbano in favore di studenti pendolari frequentanti corsi di studio o istituti scolastici non presenti sul territorio di residenza. Lo comunica l’ufficio Pubblica Istruzione, il quale specifica altresì che gli abbonamenti avranno decorrenza dal 1 ottobre 2024.

Le domande potranno essere presentate on line, agli indirizzi:

protocollo@pec.comune.ragusa.it oppure ufficio.protocollo@comune.ragusa.it o in alternativa consegnate presso lo sportello Pubblica Istruzione sito in via M. Spadola,56.

Le stesse modalità sono utilizzabili anche per la presentazione del modulo di richiesta del servizio di scuolabus comunali rivolto agli alunni che assolvono all’obbligo scolastico negli istituti cittadini e che sono residenti o dimoranti nelle frazioni, borgate, agglomerati urbani e rurali del territorio comunale. Anche in questo caso le istanze possono essere presentate a partire dal 26 agosto.

I link di riferimento per scaricare la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze sono rispettivamente:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/istanza-abbonamento-studenti-pendolari-anno-scolastico-2022-23