Ragusa, acceleratori lineari al Paternò Arezzo: completata la prima fase di adeguamento

Attualità

Gli interventi in maniera alternata così da garantire ai pazienti la continuità del servizio di radioterapia

Procedono i lavori propedeutici all’installazione di due nuovi acceleratori lineari nel reparto di Radioterapia oncologica dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla. Lunedì scorso è avvenuta la consegna parziale dei lavori edili, proteximetrici ed impiantistici dei locali che ospiteranno gli strumenti d’avanguardia, utili a irradiare con elevata precisione i tumori insorgenti in tutti i distretti corporei. Erano presenti il responsabile unico del procedimento, ing. Ivano Caltagirone, il direttore dei lavori, ing. Sebastiano Tringali, il direttore dell’Unità di radiologia oncologica, dott. Vincenzo Barone, oltre all’impresa appaltatrice e alla ditta esecutrice.

L’adeguamento dei locali sta avvenendo in maniera alternata, così da garantire ai pazienti la continuità del servizio di radioterapia con gli acceleratori tuttora in uso, evitando scomodi spostamenti in altre province. I nuovi acceleratori, utili all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale dell’azienda sanitaria, godono di un doppio canale di finanziamento (il Pnrr e il Piano d’investimenti ex art.20 della legge n. 67/88) e saranno entrambi funzionanti, previo collaudo, entro la fine del 2025. Si tratta di apparecchiature di ultima generazione che permetteranno di erogare più velocemente il trattamento radioterapico, con ricadute positive sui tempi d’attesa dei pazienti e maggiore tempestività di cura, elemento fondamentale nel contrasto alle neoplasie. Con tale metodica, inoltre, potranno essere trattati tumori come quelli polmonari e ad alta precisione stereotassica, che attualmente vengono eseguiti presso altri centri, riducendo sempre più gli effetti collaterali sugli organi vicini a quello irradiato.