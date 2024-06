Ragusa, accesa l’illuminazione artistica per la festa di San Paolo apostolo

Società

Domani è in programma la messa del vescovo con la partecipazione dei ragazzi dell'Anffas

Continuano i solenni festeggiamenti in onore di San Paolo, apostolo delle genti, nell’omonima parrocchia di via Umberto Giordano. Domani, giovedì 27 giugno, alle 8,30 ci sarà la santa messa e, a seguire, l’adorazione eucaristica sino alle 19. Alle 18 la preghiera del Rosario e i Vespri. Un momento particolare è quello in programma domani alle 19. Infatti, ci sarà la santa messa presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, alla presenza della comunità parrocchiale di San Paolo e di quella di San Pietro. Saranno presenti per l’occasione, come ormai accade tradizionalmente, gli operatori e i ragazzi dell’Anffas onlus, la cui sede ricade sul territorio parrocchiale. Alle 20, poi, è in programma l’Agape fraterna.