Ragusa, accolta delegazione dell’International institute of gastronomy, culture, arts and tourism

In primo piano il Ragusano dop

Una tappa significativa nel cuore della filiera lattiero-casearia siciliana. Questa mattina Progetto Natura ha accolto la delegazione dell’IGCAT – International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism, in visita in Sicilia nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana per celebrare il riconoscimento dell’isola come Regione Europea della Gastronomia 2025. Accompagnati dal presidente Giovanni Campo, direttore Salvatore Cascone, dal responsabile comunicazioni esterne Giorgio Ragusa, dal responsabile settore formaggi Antonio Di Falco e da Enzo Cavallo direttore del Consorzio Ragusano Dop, i componenti della delegazione internazionale – composta da esperti del settore agroalimentare, enogastronomico e turistico – hanno potuto visitare i magazzini di stagionatura dove nasce uno dei prodotti simbolo del territorio: il formaggio Ragusano Dop. Un’occasione per scoprire da vicino i processi produttivi, l’organizzazione cooperativa e la profonda cultura del lavoro che da sempre caratterizzano la realtà di Progetto Natura, la più grande cooperativa di raccolta latte della Sicilia.Durante la visita, i delegati dell’IGCAT si sono confrontati con i tecnici anche rispetto alle varie fasi di produzione del formaggio. “Progetto Natura è orgogliosa di aver contribuito a raccontare alla delegazione internazionale una delle anime più autentiche della Sicilia rurale – ha dichiarato il direttore Salvatore Cascone – La nostra è una realtà che coniuga tradizione, innovazione e sostenibilità. Oggi abbiamo dimostrato che il Ragusano Dop non è solo un formaggio: è cultura, identità, storia condivisa”. La visita si inserisce nel più ampio programma che in questi giorni vede i membri del board IGCAT attraversare la Sicilia per conoscere da vicino le sue eccellenze gastronomiche e culturali. Un’iniziativa che rafforza il legame tra cibo, turismo e cultura, promuovendo ancora una volta la Sicilia come modello europeo di gastronomia sostenibile.

