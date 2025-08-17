Ragusa, accoltellamento prima dell’alba in centro storico

Cronaca

Sono intervenuti i carabinieri. I contendenti un italiano e uno straniero. Solo ferite lievi

Centro storico sempre più polveriera. Questa mattina, intorno alle 4, i carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione in prossimità di via Sant’Anna, all’angolo con via Mario Rapisardi. A quanto sembra, si era registrata in strada una lite con accoltellamento tra un italiano e uno straniero. Le ferite sono lievi. Sul posto gli stessi militari dell’Arma per i rilievi e le indagini essendoci macchie di sangue un poco ovunque. Naturalmente, monta la preoccupazione dei residenti per questi episodi che continuano a ripetersi con una certa ciclicità.

