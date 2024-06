Ragusa, addio al “prof” Gianluca Comandè

Attualità

E' venuto a mancare dopo una breve malattia. Aveva insegnato Storia e Filosofia allo scientifico Enrico Fermi

Anche gli studenti di Ragusa piangono la scomparsa di Gianluca Comandè che è venuto a mancare dopo una breve malattia. 48 anni, era professore di Storia e Filosofia al liceo scientifico Enrico Fermi. Era anche conosciuto a Scicli e Donnalucata per le origini familiari e per le frequentazioni estive. Cresciuto a Milazzo, ha vissuto a Roma per molti anni. E proprio a Roma, da qualche mese, aveva chiesto di essere trasferito per potere continuare a lavorare. Numerosi i messaggi di cordoglio.

