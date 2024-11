Ragusa, addobbi natalizi già pronti a Ibla

Attualità

Ecco come ci si sta muovendo in vista delle festività di fine anno

Si respira clima natalizio di già a Ibla. Ecco alcuni degli addobbi che sono stati preparati in vista delle feste per richiamare i visitatori. L’obiettivo è di fare in modo che i turisti possa essere attirati passeggiando tra le viuzze della città antica, all’ombra dei palazzi barocchi. In questo caso, ci sono due cavalli che trainano un cocchio. Sullo sfondo la magnificente facciata del duomo.

