Ragusa, adesione massiccia allo sciopero generale per sostenere Gaza

Attualità

Questa mattina il raduno in piazza Poste proprio di fronte al Municipio

La scorsa settimana a Genova un migliaio di persone ha partecipato a un’assemblea dalla quale sono emerse voci forti: studenti, collettivi, logistica, industria, ex-Gkn, centri sociali e movimenti per la casa pronti a unirsi alle mobilitazioni pro Gaza. A Ragusa, questa mattina, la mobilitazione si sta tenendo in piazza Poste con un sit-in. Si registra un’adesione massiccia dei cittadini della provincia alla manifestazione con l’obiettivo di dare un segnale forte alle istituzioni a vario livello al fine di scuoterle e pretendere una presa di posizione chiara e netta rispetto a quanto sta accadendo a Gaza. Partecipa anche il sindaco di Ragusa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA