Ragusa, Aerolinee siciliane pronta al decollo

Attualità

Presentati i programmi della società ad azionariato popolare che mira a occupare il ruolo di compagnia aerea di bandiera nell'isola

Presentata questa mattina alla sala Avis la società ad azionariato popolare Aerolinee siciliane. Mira a occupare il ruolo di compagnia aerea di bandiera nell’Isola, operando da tutti gli aeroporti siciliani.

Leonardo Licitra, nella qualità di presidente del consiglio di sorveglianza, ha esposto le principali caratteristiche della nuova avventura che conta già 170 azionisti. Nel progetto si parla anche di manutenzione aerea, un settore in crescita esponenziale che potrebbe essere inserito negli enormi spazi a disposizione nello scalo casmeneo.