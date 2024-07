Ragusa, aggiudicati i lavori per il rifacimento della pista di atletica di contrada Petrulli

Attualità

L'investimento ammonta a 460mila euro. La notizia arriva oggi dopo un'attesa durata anni. La soddisfazione degli assessori ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida e allo Sport Simone Digrandi

“All’interno del grande piano, avviato già nel precedente mandato, di riqualificazione e ammodernamento dei nostri impianti sportivi – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, il vicesindaco Gianni Giuffrida – che sta vedendo nascere anche un nuovo impianto indoor in zona Selvaggio e che trasformerà proprio quella parte della città in un’autentica e attrattiva cittadella dello sport, la pista d’atletica della zona Petrulli era fin qui rimasta indietro. Oggi possiamo però dare una bella notizia: dopo aver ottenuto la finanziabilità dell’intervento da parte della Regione, e aver a lungo atteso il finanziamento vero e proprio, oggi i lavori di rifacimento della pista di atletica leggera dell’impianto sportivo Laura Guastella, dal valore di circa 460.000€, sono stati infatti aggiudicati”.