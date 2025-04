Ragusa, aggredito un medico in servizio nella guardia medica di piazza Igea

Cronaca

Il professionista malmenato nel corso della notte da due giovani a cui stava prestando soccorso per una ferita alla mano. La solidarietà della direzione strategica dell'Asp

Aggredito un medico in servizio nella guardia medica di piazza Igea (nella foto) a Ragusa. L’episodio è accaduto nel corso della notte. Il medico stava curando la ferita di una delle due persone che intorno alle 2,30 si erano recate sul posto. Si parla di una ferita importante a una mano.

Si tratta di due italiani di giovane età. Quando il medico ha sottolineato la necessità che il ferito venisse portato al pronto soccorso, per ulteriori verifiche, è iniziato un vero e proprio parapiglia. Tutte le suppellettili della stanza sono finite per aria. Inoltre, il medico è stato malmenato e, tra l’altro, ha subito un pugno alla mandibola. Nel frattempo, allertati, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Uno dei due aggressori, inoltre, ha accusato una sorta di crisi epilettica dopo l’episodio in questione. Per cui al medico, oltre ai soccorritori del 118 che nel frattempo, erano intervenuti, è toccato prestare aiuto all’uomo che stava male. La direzione strategica dell’Asp ha espresso solidarietà al medico per quanto accaduto.

