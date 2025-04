Ragusa, aggressione in guardia medica. Buscemi: “Questa la situazione con cui ci confrontiamo”

Attualità

"Certe zone della città in evidente degrado. Servono misure correttive"

“Questa è la situazione con cui ci confrontiamo. E a questa è necessario porre un argine”. Il consigliere comunale di ControCorrente a Ragusa, Saverio Buscemi (nella foto), dice la sua sull’aggressione ai danni del medico in servizio nella guardia medica di piazza Igea, l’episodio accaduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. “Manifestiamo la nostra piena e incondizionata solidarietà al medico vittima di questa aggressione – sottolinea Buscemi – l’episodio si è verificato in una zona del centro storico. E, purtroppo, occorre prendere atto dell’allarme che caratterizza quotidianamente quest’area della città. E’, tra l’altro, indispensabile puntare la nostra attenzione anche sulla situazione di degrado che insiste in questi ambiti territoriali e che impone l’adozione di una serie di provvedimenti che riteniamo non più rinviabili. Non possiamo fare a meno di sottolineare che continuiamo a confrontarci con situazioni sempre più a rischio e tutta la collettività ne deve essere consapevole. Speriamo in un sussulto d’orgoglio da parte dell’amministrazione comunale e confermiamo la nostra disponibilità a fornire quelle che possono essere le migliori indicazioni per fare sì che l’ambito cittadino possa acquisire una percezione sempre crescente di sicurezza. Ma, soprattutto, occorre impegnarsi ancora di più per ottenere quel decoro che riteniamo non sia più rinviabile in queste zone che sembrano abbandonate a loro stesse”.

