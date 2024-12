Ragusa, aggressioni fisiche violenti e minacce di morte all’ex compagna: romeno arrestato

Cronaca

Dovrà espiare più di 4 anni di reclusione perché riconosciuto colpevole delle imputazioni di minaccia e lesioni personali aggravate

Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno tratto in arresto un cittadino romeno di anni 32 abitante a Ragusa, in quanto destinatario di “ordine di esecuzione per la carcerazione” emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Il trentaduenne dovrà espiare una pena di oltre 4 anni di reclusione poiché riconosciuto colpevole dei delitti di minaccia e lesioni personali aggravate commessi a Ragusa. L’arresto scaturisce dall’attività investigativa compiuta dalla Squadra mobile e in particolare dai poliziotti della sezione reati contro la persona.