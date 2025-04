Ragusa, Ail torna in piazza per la campagna Uova di Pasqua 2025

Attualità

Il 4, 5 e 6 aprile i volontari operativi nel capoluogo, a Modica e a Vittoria

AIL Ragusa torna in piazza per la campagna Uova di Pasqua 2025: un gesto di solidarietà per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma e per portare aiuto a tanti pazienti ed alle loro famiglie.

Il prossimo fine settimana, in tutte le piazze della provincia di Ragusa, sarà possibile acquistare le tradizionali Uova di Pasqua Ail, simbolo di speranza e solidarietà. Ogni uovo rappresenta un gesto concreto di supporto alla lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Con il ricavato della campagna, infatti, Ail Ragusa finanzierà progetti di assistenza e supporto ai pazienti della provincia iblea e alle loro famiglie.

“La Campagna Uova di Pasqua è per noi un appuntamento fondamentale per raccogliere fondi. Ogni anno vediamo la generosità della nostra comunità crescere, e siamo certi che anche questa edizione sarà un grande successo. Vi aspettiamo nelle piazze della provincia per fare insieme la differenza!”, dichiara la presidente di Ail Ragusa, Carmela Nicita.

Il 4, 5 e 6 aprile i volontari Ail saranno a Ragusa, in piazza Libertà; a Modica, in piazza Matteotti; a Vittoria, in piazza del Popolo.

Ail sarà inoltre presente il 5 e 6 aprile a Marina di Ragusa, in piazza Duca degli Abruzzi; il 6 aprile a Santa Croce Camerina, in piazza Vittorio Emanuele; il 5 e il 6 aprile a Scicli, in via Mormino Penna; il 5 e 6 aprile a Ispica, in piazza Santa Maria Maggiore; il 4 aprile a Monterosso, in piazza San Giovanni; il 5 aprile a Chiaramonte, in corso Umberto I; il 5 e 6 aprile a Comiso, nel piazzale dell’Annunziata; il 6 aprile a Pedalino, in piazza Gramsci; il 6 aprile ad Acate, in piazza Matteotti.