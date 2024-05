Ragusa, al castello di Donnafugata un fine settimana dedicato al mondo del vino

Società

Oggi e domani protagonisti la scrittrice e blogger Alvice Cartelli e l'enologo Salvo Foti

Sono dedicati al mondo del vino i due libri che saranno presentati questo fine settimana al Donnafugata Farmuseum, il museo del prodotto contadino al Castello di Donnafugata. Ospiti saranno la scrittrice e blogger Alvice Cartelli e l’enologo Salvo Foti (nella foto). Entrambi presenteranno il proprio libro edito da Operaincerta. Questo sabato 18 maggio alle 18 l’appuntamento toccherà ad Alvice Cartelli e al suo libro “Basta un Calice. Itinerari e sorsi di Sicilia”. Quest’opera, intrisa di poesia e nostalgia, ci conduce in un viaggio attraverso la Sicilia vitivinicola, raccontando storie di vita, passioni e tradizioni legate al prezioso nettare degli dei. Con uno stile narrativo ricco di suggestioni, l’autrice ci trasporta tra le vigne e i vigneti dell’isola, ci fa respirare l’aria frizzante della vendemmia e ci invita a condividere il calore di antiche cantine, dove il vino diventa pretesto per incontri e racconti senza tempo. L’incontro sarà moderato dal sommelier Giovanni Carbone

Il secondo evento, previsto per domenica 19 maggio alle ore 18 sempre al Donnafugata Farmuseum, sarà dedicato alla presentazione del libro “Come Bere Bene” di Salvo Foti, un nome di spicco nel panorama enologico regionale. Quest’opera non è solo una guida alla degustazione del vino, ma un viaggio nell’anima e nella storia di ogni bottiglia. Foti ci insegna che dietro ogni sorso di vino si nasconde una storia unica, un legame profondo con la terra e le sue tradizioni millenarie. Attraverso racconti personali e aneddoti affascinanti, l’autore ci conduce alla scoperta dei segreti e delle meraviglie del vino siciliano, invitandoci a vivere ogni degustazione come un’esperienza sensoriale e culturale senza precedenti. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Giada Giaquinta.